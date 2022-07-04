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بالفيديو.. انفجاران في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في سوريا عن وقوع انفجارين في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور في سورية تلاهما خروج لسنة اللهب من المكان.

العالم - سوريا

وتتخذ القوات الأمريكية من حقل العمر النفطي قاعدة عسكرية شمال سوريا.

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بالفيديو.. انفجاران في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور