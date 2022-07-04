"الإطار التنسيقي" يطالب بإجماع القوى الكردية على مرشح الرئاسة العراقية

العالم-العراق

وذكر بيان للإطار الذي يضم قوى شيعية: "عقدنا اجتماعا مساء اليوم بحضور كل القيادات ورؤساء الكتل السياسية المنضوية فيه".

وأضاف: "استعرض الاجتماع الكثير من المستجدات على الساحة السياسية، وآخر التطورات والقضايا المتعلقة بإجراءات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وعمل اللجان التي شكلها الإطار مؤخرا، والمتعلقة بالحوارات الجارية مع القوى السياسية وإعداد البرنامج الحكومي الذي يلبي طموحات أبناء الشعب العراقي".

وتابع: "كما استعرض الاجتماع تحديد معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء والوزراء بما يتناسب مع أهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك".

وأكد المجتمعون "أهمية استقرار العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب كل العراقيين من دون استثناء".

ودعا "قادة الإطار الاطار القوى الكردية إلى توحيد جهودها والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية".