السعودية تمتنع عن اصدار تأشيرة دخول لرئيس بعثة الحج الايرانية

العالم - ايران

اكتملت يوم امس الاثنين عملية تفويج الحجاج الايرانيين والبالغ عددهم ٣٩،٦٣٥ حاجا الى الديار المقدسة، فيما امتنعت السلطات السعودية عن اصدار تأشيرة دخول لممثل الولي الفقيه رئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب، وذلك بذريعة عدم توفر شرط السن.

ووضعت السلطات السعودية لموسم الحج هذا العام شروطا بينها ان يكون سن الحاج ٦٥ عاما فما دون، وكان من المقرر ان يتم استثناء هذا الشرط من رؤساء بعثات الحج وكوادرها وكانت هناك اتصالات تجري بهذا الشأن في الايام الاخيرة وحتى امس الا انها لم تثمر على مايبدو، بحسب "وكالة أنباء فارس".

وبعد اكتمال تفويج الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة امس الاثنين فان ممثل الولي الفقيه رئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب البالغ من العمر ٦٥ عاما وعدة اشهر لن يكون بمقدوره المشاركة في موسم الحج هذا العام واناب عنه لادارة شؤون البعثة الايرانية حجة الاسلام ركن الديني.