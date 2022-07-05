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13 شهيدًا فلسطينيًا و2510 انتهاكات إسرائيلية في الضفة خلال حزيران

13 شهيدًا فلسطينيًا و2510 انتهاكات إسرائيلية في الضفة خلال حزيران
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

في سياق سياسة التضييق والقتل والزج بالسجون التي يتبعها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل، رصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس المحتلتَين خلال حزيران/ يونيو الماضي، تنوعت ما بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

العالم - فلسطين

ووثق التقرير الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال 2510 انتهاكات، أبرزها استشهاد 13 مواطنًا.

وكشف التقرير عن 204 عمليات مداهمة لمنازل، و483 اقتحامًا لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلتَين وإغلاق 14 منطقة.

وذكر أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت 424 فلسطينيًا، في الوقت الذي استمرت في عمليات هدم المنازل، إذ بلغ عددها 27 منزلًا، فضلًا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

وأشار إلى أن الاحتلال اغتال خلال الشهر المنصرم 3 مقاومين في جنين، هم يوسف ناصر صلاح (23 عامًا)، وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا)، وبراء كمال لحلوح (24 عامًا)، وهو مقاوم من كتائب القسام.

كما استُشهد 10 مواطنين هم: غفران حامد، بلال قبها، الأسير المحرر أيمن العبويني، والطفلان عودة صدقة ومحمد حامد، ومحمود أبو عيهور، والأسير المحرر سميح عمارنة، ونبيل غانم، وعلي حرب، ومحمد مرعي.

وبحسب التقرير، فقد أصيب خلال حزيران/يونيو 620 مواطنًا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار 188 عملية، وعدد اعتداءات المستوطنين 102 اعتداءً.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال دمّر 83 منشأة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وغيرها.

وفي السياق، ارتكب الاحتلال والمستوطنون 26 اعتداءً على دور العبادة والمقدسات، فيما اقتحم 4170 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت محافظة نابلس أعلى رقم للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع 544 انتهاكًا، يليها محافظة القدس 328، ومن ثم الخليل 303 انتهاكًات.

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13 شهيدًا فلسطينيًا و2510 انتهاكات إسرائيلية في الضفة خلال حزيران

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