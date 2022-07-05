زيارة دي ميستورا الحصرية للمغرب والغاء زيارته المقررة إلى الصحراء.. والبوليساريو تعبر عن أسفها للقرار

العالم - المغرب

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي في نيويورك، إن “المبعوث الشخصي للأمين العام (للأمم المتحدة) إلى الصحراء الغربية موجود في الرباط من أجل لقاء مسؤولين مغاربة”.

وأشار ستيفان دوجاريك، الجمعة، إلى أن دي ميستورا “يعتزم زيارة الصحراء الغربية أيضا” خلال هذه الرحلة، مؤكدا أن المبعوث “يعتزم البقاء مسترشدا بالسوابق الواضحة التي أرساها أسلافه”.

ولم يدل المتحدث بإجابة واضحة، عما إذا كان، دي ميستروا، ينوي في هذا السياق إعادة إطلاق طاولات مستديرة مماثلة لتلك التي نظمها المبعوث الألماني السابق هورست كولر عام 2019 قبل استقالته، واكتفى بالقول إن “ما يبحث عنه هو كيف يمكننا دفع الحوار قدما في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

لكن دوجاريك، قال الاثنين في نيويورك، ان دي ميستورا “قرر ألا يجري زيارة إلى الصحراء الغربية خلال هذه الرحلة، لكنه يأمل أن يقوم بذلك خلال الزيارات المقبلة للمنطقة”.

ولم يصدر اعلان رسمي حول سبب الغاء دي ميستورا الزيارة التي كانت مقررة الى الصحراء، لكن تقارير صحفية محلية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، قالت إن “السلطات المغربية سبق لها أن أعربت للمبعوث الأممي عن تحفظاتها حول زيارته للصحراء المغربية أثناء زيارة سابقة خلال يناير”.

وقام ستيفان دي ميستورا بعد تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر بأول جولة له في المنطقة في كانون الثاني/يناير قادته إلى الرباط وموريتانيا والجزائر ومخيمات تندوف في الجزائر للقاء ممثلي جبهة بوليساريو.

جبهة البوليساريو، سارعت الى التعبير عن أسفها لهذا القرار، وكتب ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، على موقع تويتر: “تعرب البوليساريو عن أسفها الشديد لأن المغرب حال دون زيارة دي ميستورا للإقليم”.