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سلطان عُمان يزور بريطانيا

سلطان عُمان يزور بريطانيا
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الأنباء العُمانية أن سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، توجه اليوم الثلاثاء إلى بريطانيا، في زيارة خاصة.

العالم - عمان

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها السلطان هيثم بن طارق للمملكة المتحدة؛ بعد زيارة أجراها منتصف ديسمبر الماضي.

وخلال زيارته الأولى بحث سلطان عمان تعزيز التعاون مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووقع عدداً من الاتفاقيات.

وكانت بريطانيا هي الدولة الثالثة التي يزورها السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم في 2020 خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك بعد السعودية وقطر.

وخلال الزيارة الماضية، التقى السلطان الملكة إليزابيث الثانية، التي منحه وسام "الفارس" الرفيع تقديراً للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأواخر مايو الماضي، وقع البلدان الأمر التنفيذي لاتفاقية الدفاع المشتركة التي صادق عليها السلطان الراحل في 2019.

وتشهد العلاقات العسكرية بين السلطنة والمملكة المتحدة تطوراً مستمراً، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الأمني والعسكري.

ففي نوفمبر 2018، أعلنت بريطانيا افتتاح قاعدة عسكرية للتدريب في السلطنة، وقالت إنها تعتزم نقل أكبر قاعدة تدريبية لها في كندا إلى منطقة الدقم شرقي السلطنة، لتكون أكبر ميدان تدريبي للدبابات.

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