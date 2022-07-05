انفجارات عنيفة داخل حقل العمر النفطي في دير الزور

العالم - نبض السوشيال

سنركز في هذه لحلقة من (نبض السوشيال) على الهاشتاغين الاخيرين (#حقل_العمر_النفطي و #دير_الزور)، حيث افاد مراسل العالم في سوريا يوم امس الاثنين عن وقوع انفجارين في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور في سورية تلاهما خروج لسنة اللهب من المكان.

وقد سمع دوي انفجارين، مساء الاثنين، داخل حقل "العمر" النفطي الذي يتخذ منه الإحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية في ديرالزور، وادعى جيش الإحتلال الامريكي أنهما ناجمان عن تدريبات عسكرية، فيما زعم مصدر مقرب من قوات التحالف الامریکی أن الانفجارات وقعت اثناء التمرين العسكري الذي نفذته قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي خبر آخر، صرحت مصادر محلية لمراسلة (سانا) امس الاثنين، إن رتلاً مؤلفاً من 55 صهريجاً لقوات الاحتلال الأمريكي محملاً بالنفط السوري المسروق خرج على دفعات إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة، كما نقل الاحتلال الأمريكي في السادس عشر من الشهر الماضي رتلاً من 42 صهريجاً معبئا بالنفط المسروق من ريف الحسكة إلى قواعده في الأراضي العراقية.

من الواضح ان قوات الاحتلال الاميركي تسعى الى سرقة النفط السوري عبر دفعات من الارتال المحملة بأطنان من النفط السوري المسروق من ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي في منطقة اليعربية.

من الاخبار الاخرى الواصلة من دير الزور في سوريا يوم امس الاثنين ان قوات الاحتلال الاميركي نفذت انزالا جويا اوقع ضحايا سوريين في قرية الزر بريف دير الزور شمالي شرق سوريا أسفر عن مقتل شخصين.

وحسب ما نقلت وكالة "سانا" أن طائرات حوامة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر الاثنين إنزالا جويا في قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي بمساندة مجموعة من مسلحي قوات "قسد" ما اسفر عن مقتل مدنيين سوريين.

وأشارت إلى أن عملية الإنزال ترافقت بإطلاق للنار بشكل كثيف وذلك ضمن سياسة الاحتلال الأمريكي بالتضييق على الأهالي في المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية.

وتعمد القوات الأمريكية بين الحين والآخر إلى تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة بالتعاون مع قوات "قسد" المرتبطة بها تستهدف منازل المدنيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة وتقوم ببث حالة من الرعب في صفوف الأهالي.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهمل التغريدات التي وصلت سطح موقع "تويتر" حول الوسمين المذكورين سلفا (#حقل_العمر_النفطي و #دير_الزور)، حيث نبدأ اولا مع تغريدة لحساب الناشطة نون والقلم ( نجلاء السعدي ) التي غردت قائلة:

انفجارات عنيفة داخل #حقل_العمر_النفطي الذي تتخذ منه قوات "الاحتلا.ل الأميركي" قاعدة عسكرية لها شرقي محافظة #دير_الزور تلاها خروج ألسنة اللهب جراء استهدافها بصواريخ

وفي مجموعة تغريدات اخرى لحساب الناشطة نون والقلم (نجلاء السعدي) قالت فيها:

1 - أبطال #الجيش_السوري نفذوا سلسلة من الهجمات المكثفة والمنسقة ضربت حواجز ومقرات عسكرية ببلدات حول #حقل_العمر_النفطي الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمبركي قاعدة لاشرعية لها بريف #دير_الزور أدى لمقتل وإصابة عدد من المسلحين الخونة الموالين للاحتلال الذي تكتم على الإصابات بصفوفه

2 - مصادر محلية:

تعرضت قاعدة قوات الاحتلال الاميركي بمنطقة #حقل_العمر_النفطي بريف #دير_الزور ليل أمس لقصف أكثر من ١٢ صاروخ غراد استهدف أكبر حقول النفط في #سوريا التي تتمركز فيها قوات الجيش الاميركي

3 - ارتفاع عدد الإصابات بصفوف قوات الاحتلال الأميركي إلى 4 إصابات جراء القصـف الصاروخي الذي استهدف منطقة #حقل_العمر_النفطي شرق محافظة #دير_الزور.

غرد حساب الناشطة السورية (ماري -Мэри) قائلة:

#عاجل : بعد استهداف #حقل_العمر_النفطي بريف #دير_الزور الشرقي الذي تتخذه قوات #الاحتلال_الأمريكي قاعدة لها سماع دويّ أربعة #انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة معمل غاز " #كونيكو " التي تحوي جنوداً أميركيين وبريطانيين وفرنسيين

من جانبه غرد حساب الناشط (سلوان نكاري - salwan nukkari) قائلا:

#دير_الزور #حقل_العمر_النفطي وصلت تجهيزات عسكرية تضم قوارب مطاطية وعبارات نهرية عبر طائرات شحن ومروحية تابعة لـ #التحالف_الدولي إلى قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، كما تم تركيب كاميرات مراقبة متطورة في محيط القاعدة.

غرد حساب موقع (قاسيون - Kassioun) قائلا:

قالت وكالة «سانا» بأن مروحيات تابعةً لقوات #الاحتلال #الأمريكي نفّذت فجر الإثنين 4/7/2022عملية إنزالٍ جويّ في قرية الزر بريف #دير_الزور الشمالي الشرقي وأنّ عملية الإنزال ترافقت بإطلاقٍ للنّار بشكلٍ كثيف، ما أدّى إلى استشهاد مدنيين اثنين. https://kassioun.org/news/item/73900-2022-07-04-18-36-55… #اخبار #سوريا

غرد حساب الناشط (الطاهر الهاشمي) قائلا:

بعد استهداف #حقل_العمر_النفطي بريف #دير_الزور الشرقي الذي تتخذه قوات #الاحتلال_الأمريكي قاعدة لها سماع دويّ أربعة #انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة معمل غاز " #كونيكو " التي تحوي جنوداً أميركيين وبريطانيين وفرنسيين A.W

نخام هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط (مصطفى النعيمي - Mustafa Al Nuaimi) الذي نشر فيديو يصور استهداف القاعدة الاميركية في دير الزور وغرد قائلا:

قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في #حقل_العمر النفطي شرقي #دير_الزور #سوريا #ديرالزور #حقل_العمر #أمريكا

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