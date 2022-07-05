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سوريا.. مظاهرات احتجاجية على انتهاكات "قسد" في القامشلي

سوريا.. مظاهرات احتجاجية على انتهاكات
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

خرجت مظاهرات شعبية في منطقة رميلان بريف مدينة القامشلي في الحسكة تنديداً بانتهاكات ميليشيا “قسد”ـ رفع خلالها المتظاهرون لافتات تندد بممارساتها القمعية وتضييقها على المواطنين السوريين.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصادر اهلية قولها "إن احتجاجات خرجت اليوم في قرى اليوسفية والجنيدية التابعة لمنطقة رميلان بريف القامشلي الشمالي الشرقي ضد ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي تطالب بطرد مسلحيها من المنطقة ووضع حد لممارساتها ولمصادرتها أرزاق الأهالي وممتلكاتهم وسرقة النفط وتهريبه والتوقف عن اختطاف الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفها".

وذكرت المصادر "أن المحتجين قطعوا الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة والحجارة ورددوا هتافات منددة بميليشيا “قسد” التي استقدمت تعزيزات إلى المنطقة من أجل قمع وتفريق المتظاهرين".

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