الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
١١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الناتو يدعو السويد وفنلندا للمشاركة في أعماله

الناتو يدعو السويد وفنلندا للمشاركة في أعماله
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

صرح الأمين العام لحلف "الناتو" بأن السويد وفنلندا الآن بإمكانهما المشاركة في أعمال الحلف بدءا من 5 يوليو بوصفهما دولتين مدعوتين لعضويته.

العالم- اوروبا

وصرح الأمين العام لحلف "الناتو" بأن هذا هو "يوم تاريخي" للبلدين، اللذين نتشارك معهما في نفس القيم والتحديات، ونقف في مواجهة "خطر تاريخي".

كما أعرب ستولتنبرغ عن اقتناعه بأن كل الدول الأعضاء ستسرع من إجراءات ضمان إتمام عضوية فنلندا والسويد، مشيرا إلى أن الحلف سيكون أقوى، وأوروبا ستكون أكثر استقرارا.

من جانبه صرح وزير خارجية فنلندا بأن بلاده تتطلع إلى الموافقة الكاملة على العضوية في الحلف، وقد بدأت بالفعل هذه الإجراءات.

ويحتاج بروتوكول انضمام فنلندا والسويد، الذي تم توقيعه اليوم، إلى تصديق برلمانات دول الحلف الثلاثين.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية فنلندا والسويد يوقعان على الانضمام إلى "الناتو"

"الناتو" يوقع على بروتوكول قبول عضوية فنلندا والسويد في الحلف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اجتماع مغلق في نيروبي بين البرهان وآبي أحمد

الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الجماعات المسلحة في شرق الكونغو

آية الله قاسم: الشيخ الصنقور مأمون على الإسلام ومخلص له

خنافس الأرز.. من أين تأتي؟ و هل يجب التخلص من الأرز؟

الناتو يدعو السويد وفنلندا للمشاركة في أعماله

العراق.. ضربات جوية تستهدف أوكاراً للإرهابيين في جبال حمرين