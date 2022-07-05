السفارة الإيرانية ببيروت تحيي الذكرى الـ40 لجريمة اختطاف الدبلوماسيين الـ4

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وتضامنا مع ذويهم في بيروت بحضور عدد كبير من الفعاليات السياسية والحزبية اللبنانية والفلسطينية والعسكرية والقانونية والاعلامية، اعتبرت عدم الكشف عن مصيرهم تجاوزا في لكل الاعراف الانسانية ودليلا على مسيرة مرتكبيها الحافل بزهق ارواح اللبنانيين واعمال الخطف مطالبين بلجنة تقصي حقائق دولية لكشف مصيرهم.



وقال السفير الإيراني في بيروت محمد جواد فيروز نيا:"هذه القضية ستبقى حية ولن تسقط بتقادم الزمن لانها قضية حق وحرية وستبقى وصمة عار على جبين مرتكبيها أفرادا كانوا واحزابا والكيان الصهيوني".





وأكد الشيخ غزي حنيني رئيس أمناء تجمع العلماءالمسلمين في لبنان أن :"الجهة التي اختطف عندها هؤلاء الدبلوماسيين المظلومين الأربعة معروفة عند الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني معروف حاجز البربارة من كان يتولى أمره ومن كان يقوم على شأنه وأقصد بالذات سمير جعجع.







وقال رمزي دسوم القيادي في التيار الوطني الحر:"مما لا يقبل الشك أن ميليشيا القوات اللبنانية هي المسؤولة عن اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الأربعة سابقا ولكن حاليا على الدولة اللبنانية ان تتخذ موقفا واضحا وصلريحا وعلى القضاء أن يتحرك".



المشاركون أكدوا تضامنهم مع قضية الدبلوماسيين الانسانية وطالبو بالاقتصاص من مرتكبيها والعمل على كشف ابعادها .



وكانت ميليشيا القوات اللبنانية المتعاملة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي انذاك قد عمدت في الخامس من تموز يوليو عام1982 الى خطف الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة اثناء عودتهم من دمشق على حاجز البربارة شمال العاصمة بيروت بعد طرد الشرطة اللبنانية التي كانت ترافقهم واخفت اثرهم وسط معلومات تحدثت عن تسليمهم للكيان الصهيوني مع تاكيدات لبنانية بان المدعو سمير جعجع هو من امر بذلك في وقت ارسل فيه لبنان اكثر من رسالة الى الامم المتحدة تتعلق بمعر فة مصيرهم لكن دون الحصول على أو جواب.

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