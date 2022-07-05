قسم جراحة الشبكية بمشفى العيون في حلب يعود للعمل

العالم - سوريا

عودة قسم جراحة الشبكية تأتي بعد توقف دام عشر سنوات جراء الإرهاب، حيث تم تزويده بجهاز جديد للجراحة الشبكية بقيمة 85 مليون ليرة سورية.

مدير المشفى الدكتور عبيدة المفتي أوضح في تصريح لمراسل (سانا) في حلب قائلا: “إن عودة العمل بمشفى العيون بدأت منذ عام حيث يتم إجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى ومع رفد المشفى بجهاز جديد للجراحة الشبكية بمبادرة من المتبرع بدر الدين دقاق تم استكمال منظومة الشبكية وعودة العمل في هذا القسم” مبيناً أن الجهاز عبارة عن مجهر للتنظير ورؤية الشبكية أثناء العمليات ويساعد على رؤية ما يقوم به الجراح لتعميم الفائدة على الأطباء المساعدين والمقيمين في المشفى وتعزيز الدور التعليمي للمشفى.

أضاف المفتي: “إن انطلاقة العمل بهذا القسم وفرت الكثير من الأعباء على المرضى نظراً لارتفاع تكلفة هذه الجراحة خارج المشفى حيث يتم اجراؤها بالقسم مجاناً للمواطنين”.

وأشار المفتي إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمشفى وإجراء عمليات الحول والقرنية والزرق وعلاجات الليزر حيث يتم يومياً استقبال نحو300 مريض وإجراء 20 عملية مجاناً.

من جهته، تحدث الدكتور مروان سبسبي اختصاصي حجاج العين وتجميل الأجفان عن الخدمات الطبية العينية المقدمة للمرضى بمختلف اختصاصاتها ومنها المياه البيضاء والقرنية والقطع الزجاجي والشبكية وسرطانات الأجفان والمجاري الدمعية حيث يتم استقبال المرضى وإجراء الفحص الأولي لهم على الأجهزة المختصة.

بدوره، يقوم الدكتور المقيم حازم الأحمد بإجراء فحص النظر للمرضى وتقديم المساعدة للأطباء الجراحين والتدريب على إجراء العمليات منوها بالفائدة الكبيرة التي يحققها من خلال اكتساب الخبرة العملية وهذا ما أكدت عليه الدكتورة المقيمة ريان حمامي لافتة إلى الخدمات الإسعافية التي يتم تقديمها على مدار 24 ساعة من رضوض و حروق ومعالجة الحالات الالتهابية للعين ومرضى الزرق والحول القرنية وفحص حالات الكسل الوظيفي للعين عند الأطفال.

نوه عدد من المراجعين والمرضى بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المشفى وخاصة العمليات الجراحية والتي خففت عنهم الكثير من الأعباء المالية.