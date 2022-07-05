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زيلينسكي لا يستبعد دخول بيلاروسيا في النزاع الأوكراني

زيلينسكي لا يستبعد دخول بيلاروسيا في النزاع الأوكراني
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

تتمنى كييف ألا تصبح بيلاروسيا طرفا للنزاع الدائر في أوكرانيا، ولكنها لا تستبعد هذا. صرح بذلك الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

العالم- الازمة الاوكرانية

وقد صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لا تريد المشاركة في القتال في أوكرانيا وأنها لم ترسل قواتها إلى أوكرانيا، ولكن هناك مَن يحاول جر بيلاروسيا إلى النزاع الأوكراني.

وكشف زيلينسكي في كلمة له عبر الإنترنت أن السلطات الأوكرانية تتمنى ألا تنجرّ بيلاروسيا إلى الحرب التي تدور رحاها في الأراضي الأوكرانية، ولكنها لا تستبعد انجرار بيلاروسيا، وتستعد لاحتمال حدوث هذا.

وتعد أوكرانيا واحدة من البلدان التي تتهمها السلطات البيلاروسية بالتدخل في شؤون تخص بيلاروسيا، وقد اتهمتها بتنظيم مظاهرات الاحتجاج التي بدأت في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية.

ومن جهة أخرى، تتهم الدول الغربية السلطات البيلاروسية بأنها تؤيد العملية الروسية في أوكرانيا، وقد فرضت مزيدا من العقوبات على بيلاروسيا.

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