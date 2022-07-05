الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يرفض الإفراج عن شيخ المعتقلين الفلسطينيين

الاحتلال يرفض الإفراج عن شيخ المعتقلين الفلسطينيين
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

رفضت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج المبكر عن شيخ المعتقلين واكبرهم سنا الاسير/فؤاد الشوبكي (83عاما).

العالم - فلسطين

يذكر أن الشوبكي معتقل منذ 14-3-2006 ويقضي حكما بالسجن لمدة 17 عاما، امضى منها ما يزيد عن 16سنة و من المفترض الافراج عنه بعد بضعة شهور وبالتحديد في 13مارس القادم، وهو يعاني من امراض عديدة وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الاخيرة ويتعرض للاهمال الطبي.

واعتبر الناشط في مجال الاسرى عبد الناصر فروانة ان قرار المحكمة اليوم يؤكد من جديد على ان القضاء الاسرائيلي عنصري وغير نزيه واداة من ادوات الاحتلال ويؤتمر بأوامر الاجهزة السياسية والامنية وان قوامه الظلم والقهر وهدفه تدمير الانسان الفلسطيني والحاق المزيد من الضرر باوضاعه الصحية.

وأكد أن الرفض الاسرائيلي لطلب الافراج المبكر عن اكبر الاسرى سنا، يستدعي تدخلا جادا وفاعلا من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للضغط على دولة الاحتلال والافراج عن "الشوبكي" خاصة وانه لم يتبقى من مدة محكوميته سوى 8شهور وهو يعاني من امراض عديظة واوضاعه الصحية في تدهور مستمر، مما يعني ان بقائه في السجن لشهور قادمة يشكل خطرا على حياته.

روابط ذات صلة

أحمد عياد استشهد برصاص الاحتلال وليس بضرب قواته ومستوطنيه

فلسطين..ماذا تعرف عن 'المستعربين' وعن نشأتهم وظهورهم؟

انفجار نحو 15 لغماً من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ نعيم قاسم: نريد نفطنا وحقوقنا كاملة غير منقوصة

تحشيدات عسكرية لتركيا والمسلحين قرب خطوط التماس شمال سوريا

إيران تواصل التفاوض مع الاتحاد الأوراسي لإبرام اتفاقية تجارة حرة

4698 إصابة جديدة بكورونا تسجلها الصحة العراقية

شاهد بالصور.. هنية يشارك باحتفالات ذكرى انتصار الثورة الجزائرية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تطورات الوضع الليبي في ظل الغضب الشعبي