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رئيس جمهورية دونيتسك: ننقل وحداتنا من اتجاه لوغانسك إلى دونيتسك

رئيس جمهورية دونيتسك: ننقل وحداتنا من اتجاه لوغانسك إلى دونيتسك
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين بأن وحدات جمهوريته التي كانت تساعد في تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، يتم نقلها الآن إلى اتجاه دونيتسك.

العالم- الازمة الاوكرانية

وقال بوشيلين للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إن جمهورية لوغانسك الشعبية محررة حاليا... ويمكننا القول إن وحدتنا التي شاركت في التحرير في إطار مساعدتها لأشقائنا، يتم نقلها إلى اتجاه دونيتسك. كما يتم نقل الوحدة الثانية لجمهورية لوغانسك".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سابقا، عن تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. ونتيجة الأعمال العسكرية الناجحة تمكنت وحدات الجيش الروسي وشرطة جمهورية لوغانسك من وضع سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وهي آخر مدينة في الجمهورية كانت تحت سيطرة كييف، بالإضافة إلى القرى القريبة منها. وقبل الهروب من المدينة قام المقاتلون الأوكرانيون بتفجير وتدمير عدد من المباني الإدارية فيها بما في ذلك مبنى البلدية.

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رئيس جمهورية دونيتسك: ننقل وحداتنا من اتجاه لوغانسك إلى دونيتسك

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