الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العالمية تعلن إصابة أكثر من 5 آلاف بجدري القردة في العالم

الصحة العالمية تعلن إصابة أكثر من 5 آلاف بجدري القردة في العالم
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم حتى الآن، أي بزيادة 50 بالمئة على الأقل مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 يونيو.

العالم- الاميركيتان

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الأممية فضيلة شايب في مؤتمر صحافي في جنيف "تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدري القردة للحد من العدوى"، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات المسجلة تتعلق برجال مثليين، إلا أن "الفئات الضعيفة الأخرى مهددة أيضا".

وأوضحت أنه تم "تسجيل إصابات قليلة لدى الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".

هذا ولا تزال أوروبا إلى حد بعيد المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس مع 85 بالمئة من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة.

وتم رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القردة منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا حيث الفيروس مستوطن.

والأسبوع الماضي، رأت منظمة الصحة أن تفشي جدري القردة، رغم أنه يثير قلقا بالغا، "لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

روابط ذات صلة

دراسة: أعراض جدري القرود تختلف عن تفشيات سابقة

بيان عاجل لمنظمة الصحة العالمية بشأن تفشي جدري القرود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غانتس يزعم ان سفنا حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-07-2022

أزمة الاحتلال.. تحالفات جديدة بعد انهيار الحكومة

بالفيديو... الملفان الإيراني واللبناني يهيمنان على زيارة لابيد إلى باريس

بسبب كثرة شكاوى المواطنين العراقيين.. هيئة سياحة العراق توقف التعامل مع شركات سياحية مصرية

خاجي: إيران تدعم استمرار العملية السياسية في لبنان