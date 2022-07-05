باسيل: الأهم من ترسيم الحدود البحرية ان يسمح لنا بالتنقيب

العالم - لبنان

وقال باسيل في ملف الحدود البحرية هناك فرصة جدية والتيار مع اغتنامها بالكامل وفجوة الخلاف تضيق لكن الاجوبة لا تزال غير واضحة وينبغي تكريس معادلة قانا-كاريش.

وأشار باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في التيار، بإيراد العديد من الاصلاحات التي طرحناها في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي حول الانتخابات، وقال: يجب التوقف عند ما ورد في التقرير الاوروبي الذي تحدث بوضوح عن موضوع المال في الانتخابات والتوصيات التي اوردها، ونحن خضنا سابقا معارك في سبيلها وابرزها الميغاسنتر وتمكين هيئة الاشراف بأن تكون كيانا مستقلا قادرا على القيام بالدور المطلوب.

وفي موضوع انفجار المرفأ، وعلى مسافة شهر من الذكرى الثانية، لفت الى ان المراوحة المتعمدة لا تزال تغيب الحقيقة والتقرير الذي يسمح لشركات التأمين بدفع المستحقات لم يصدر وملف الموقوفين ظلما مستمر.

وشدد باسيل على ان رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار وله الحق بإبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة.

واكد رئيس التيار الوطني الحر أن التيار مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي، وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات مع القوانين الاربعة المعروفة المرتبطة بها اي الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية الى جانب موضوع الحدود.