المبعوث الأممي يؤكد على استمرار تعاون إيران لإحلال السلام في اليمن

العالم - إيران



وأجرى علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، اليوم الثلاثاء، وفي سياق مشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل الأزمة اليمنية، مباحثات عبر الفيديو مع "هانز غروندبرغ" المبعوث الأممي الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وناقش الطرفان في هذه المحادثة آخر المستجدات المتعلقة بالتطورات الجارية في اليمن، وكذلك وقف إطلاق النار وسبل التعاون بين الطرفين المتنازعين في اليمن.

وأكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية على استمرار الدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تحقيق سلام عادل من خلال حل سياسي، ولاسيما الرفع الكامل للحصار عن الشعب اليمني.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن ارتياحه للجهود البناءة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل الأزمة اليمنية، ودعا إلى استمرار هذا التعاون لإحلال السلام في اليمن.