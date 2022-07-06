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فرص ومزايا الاصلاحات الاقتصادية في ايران

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

منذ عدة أسابيع شهدت إيران تنفيذ خطة لإصلاح النظام الإقتصادي والتوزيع العادل للدعم الحكومي لأبناء الشعب كإجراء فعال وقرار استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلاً في المجتمع.  كما أنها تهدف إلى محاربة الفساد والريع وإصلاح الهيكلية الاقتصادية في البلاد.

خاص بالعالم

ترى ما هو المسار الإقتصادي الذي تنتهجه إيران؟

وهل ستؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين الظروف المعيشية؟

يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن إصلاح نظام الدعم الحكومي من خلال تغيير النهج في منحه في نهاية المطاف إلى أبناء الشعب سيتكلل بالنجاح في حال إقترانه بعدة إجراءات أخرى تتمثل في التوزيع العادل للدخل واستقرار الأسعار ودعم الإنتاج، وبالتالي لمس نتائجه المنشودة في الاقتصاد المعيشي للشعب، خاصة من قبل الفئات المستهدفة لإجراءات الحكومة. لكن وقبل ذلك ما هي الجوانب التي تضمنتها الإصلاحات الاقتصادية في إيران بالضبط؟

يناقش برنامج "من ايران" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الايراني الدكتور جعفر قادري، لتطرح عليه الاسئلة التالية:

- لماذا رأت الحكومة أن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ خطة إصلاح تقديم الدعم؟

- ما هي التغيرات التي سيشهدها الاقتصاد الإيراني؟

- هل يعتبر الإشراف على التنفيذ الصحيح لهذه الخطة كافٍ من وجهة نظركم؟

- ما رأيكم بمدى مواكبة أبناء الشعب لتطبيق هذه الخطة الإقتصادية؟

- ما هي قراءتكم لآفاق الاقتصاد الإيراني على المدى الطويل؟

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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