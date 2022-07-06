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عاصفة ترابية تسبق العيد في العراق.. اليكم التفاصيل

عاصفة ترابية تسبق العيد في العراق.. اليكم التفاصيل
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث عاصفة ترابية في البلاد تسبق عيد الأضحى المبارك الذي يصادف الأسبوع المقبل.

العالم - العراق

وأشارت النشرة الجوية للهيأة الى ان "طقس البلاد ليوم الأربعاء سيكون صحواً مع غبار متصاعد بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون صحواً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".

أما طقس يوم غد الخميس "فسيكون مغبراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون مغبراً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".

ولفتت الأنواء الجوية الى ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، ومغبراً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق".

وأشارت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

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