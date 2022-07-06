'مرض خطير' يلقي بظلاله على عيد الأضحى في إندونيسيا

العالم - صحة

وفي الفترة التي تسبق العيد، تظهر عادة حظائر مؤقتة لإيواء الأبقار والماعز في الطرق المزدحمة في العاصمة الإندونيسية وفي أرجاء البلاد.

لكن انتشار مرض الحمى القلاعية، وهو مرض فيروسي معد يؤثر على الماشية والأغنام والماعز والخنازير، أدى هذا العام إلى تراجع المبيعات بشكل كبير.

وقال تاجر في جاوة الغربية يدعى جمال لولاي، لم يبع سوى 50 من الأبقار هذا العام: "هذا العام هو عام خسارة بالنسبة لنا".

وأضاف: "قبل كوفيد، كان بإمكاننا بيع ما يصل إلى 330 بقرة، وخلال كوفيد كنا نبيع نحو 170 ... انخفضت مبيعات هذا العام بشكل كبير".

وأطلقت إندونيسيا برنامجا لتطعيم الماشية على مستوى البلاد في محاولة للحد من تفشي المرض الذي بدأ في مايو.

وأُصيب أكثر من 317 ألف حيوان في 21 مقاطعة إندونيسية، معظمها في أكثر جزر جاوة وسومطرة اكتظاظا بالسكان، حيث أعدمت السلطات أكثر من 3400 حيوان، وفقا لبيانات حكومية.

وفي حين أن المرض يمكن أن يكون مميتا للحيوانات، فإنه لا يعتبر بشكل عام تهديدا لصحة الإنسان.

وقال محمد حسين البنا، تاجر ماشية في جاكرتا: "لم يتراجع حماس الناس للتضحية، لكنهم قلقون أكثر بشأن صحة (الحيوانات)".

وحتى شهر آيار/ مايو، كانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا خالية من مرض الحمى القلاعية منذ عام 1986.

وقال إسكندر سابوترا، وهو مشتر في جاكرتا لا يزال على استعداد لتحمل المخاطرة: "في النهاية القرار يعود إلى المستهلك".

وأضاف: "أعتقد أن الأبقار المباعة هنا آمنة وسليمة".