بحضور حاشد.. إنعقاد 'مؤتمر العراق' في مكة المكرمة +صور

العالم - العراق

واقيم المؤتمر في فندق "بكة" بحضور حاشد من قبل الشخصيات والوفود المدعوة من مسؤولين ومرشدين ومتعهدين وحجاج من أبناء أتباع أهل البيت عليهم السلام، وكذلك من وفود من أبناء السنة والكرد.

وألقى في المؤتمر كلمة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم قرأها نيابة عنه الشيخ حسين الخالدي.

كما ألقى رئيس هيأة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي كلمة تلخصت عن توجيهات عامة حول الحج.

وعن أبناء اهل السنة في العراق ألقى الشيخ محمد النوري كلمة كانت حول أهمية ودور أهل البيت عليهم السلام في حياة المسلمين وكذلك ألقى الشيخ نياز راغب كلمة كمسؤول بعثة منطقة كردستان العراق.

وحضر المؤتمر وفد من عوائل الحشد الشعبي، كما حظي بإشادة المشاركين والحضور.