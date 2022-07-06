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انفجار سيارة في الكيان الاسرائيلي + صور

انفجار سيارة في الكيان الاسرائيلي + صور
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

قُتل شخص، اليوم الأربعاء، إثر انفجار سيارة خصوصية في موقف للسيارات مقابل بناية المجلس المحلي في بلدة زخرون يعكوف بالقرب من قرية الفريديس الساحلية بالاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - الاحتلال

وفتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وخلفيته.

والقتيل يعمل في تجارة عملة البيتكوين ومعروف للشرطة بارتكابه مخالفات مخدرات.

وأخمدت طواقم الإطفاء حريقا شب في سيارات عدة في موقف السيارات إثر حدوث الانفجار، ومنعت انتشار النار. وأخرجت الطواقم جثة شخص من السيارة، وأعلنت الطواقم الطبية وفاته بسبب الانفجار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنّ "مركز الاستعلامات تلقى بلاغا، الساعة 10:00، حول انفجار سيارة على شارع 'هنديف' في زخرون يعكوف، ووصل الطاقم الطبي إلى المكان وأقر وفاة المصاب متأثرا بإصابته البالغة".

وعلى ما يبدو، فقد وقع الحادث من جراء انفجار عبوة ناسفة كانت قد ثُبتت في إحدى السيارات. ويتضح من التقديرات أن الحادث وقع على خلفية جنائية وأنه لا علاقة للقتيل بالمجلس المحلي الذي وقعت بجانبه الجريمة.

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انفجار سيارة في الكيان الاسرائيلي + صور

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