المقداد يبحث مع نظيره الكوبي تنسيق المواقف في مجالات العمل الدولية

العالم - سوريا

وأكد المقداد خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة التي تربط بين سورية وكوبا وأهمية الاستمرار في تنسيق المواقف بين البلدين في كل مجالات العمل الدولية.

وأشاد المقداد بالتحولات التاريخية التي تشهدها أمريكا اللاتينية والتي أكدت أن شعوبها تواقة إلى صياغة مستقبلها بعيدا عن هيمنة الولايات المتحدة وأدواتها.

من جانبه أكد الوزير الكوبي اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين سورية وكوبا منوهاً بصمود سورية في محاربة الإرهاب ومواجهة كل المؤامرات التي تعرضت لها ولافتاً إلى متانة وعمق علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين.

كما شدد الوزيران على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيعها في مختلف المجالات وذلك في إطار التصدي للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على شعبي البلدين حيث عبر المقداد في هذا الصدد عن شكر وتقدير سورية للدعم الذي قدمته كوبا للشعب السوري في مواجهة جائحة (كوفيد 19).

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين وعلى التنسيق فيما بينهما في كل المنتديات الدولية.

حضر اللقاء سفير سورية في الجزائر نمير الغانم وعثمان صعب مدير إدارة الشؤون العربية وعبد الله حلاق مدير إدارة الدعم التنفيذي وأعضاء السفارة السورية في الجزائر والوفد المرافق للوزير الكوبي.