النظام البحريني يمنع مواطنيه السفر للعتبات المقدسة وفضيحة ناصر بن حمد

العالم – أبناء الديرة

وناقش برنامج ابناء الديرة تغريدة الناشط البحريني عبد الحكيم الصبحي الذي غرد قائلا:" لا للتطبيع، قلنا من قبل انه ضمير شعب وليست إرادة فوقية، احدى المؤسسات الرسمية اضطرت لغلق امكانية التعليق لخبر لقاءها بالصهاينة نتيجة تعليقات واستهجان المواطنين،ثم علقت امكانية التعليق حتى على الاخبار السابقة منعاً من ملاحقة تعليق الشعب! هذا هو الحراك السياسي السلمي المعبر والمؤثر".

وفيما يتعلق بنشر جامعة البحرين عن استقبالها لوفد مرموق من جامعات صهيونية تعرضت لهجوم كاسح واستهجان وتحقير من المغردين البحرينيين ما دفع بالجامعة لاغلاق خاصية التعليق عليها، أكد ضيف الحلقة فضيلة الشيخ حسين الحداد القيادي في المعارضة البحرينية أن ما يدل ما قام به الشعب البحريني بتغريدات رافضة لاي نوع من أنواع التطبيع أو التواصل المباشر او عبر وسائل معينة مع الكيان الصهيوني هو مرفوض جملة وتفصيلا، ما يثبت أن الشعب البحريني في واد والنظام في واد آخر.

وأضاف الحداد أن الشعب البحريني يرفض بكل شرائحه رفضا قاطعا لاي صلة تكون لدى البحرين مع هذا الكيان الصهيوني والغاصب والسافك للدماء.

وكانت قد استنكرت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني استقبال مسؤولين في وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وبوليتكنك لممثلي الجامعات في الكيان الصهيوني، وقالت المبادرة في بيان « ‏نرفض بقوة ما طُرح من تبادل للأساتذة والطلبة بين البحرين والكيان لما يمثله من خطر فادح".

ودعت «جميع الطلبة وأولياء الأمور والأكاديميين والعاملين في سلك التعليم إلى رفض المحتل وعدم المشاركة أو التعاطي معه ومقاطعة كل ما يمت له بصلة».

وبحث البرنامج في قصة ملاحقة فضيحة جديدة لناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين بعد مداهمة الشرطة الأوروبية” يوروبول” مقرات فريقه للدراجات في 7 دول أوروبية بحثا عن مواد محظورة. حيث أكدت يوروبول بحسب ما نشرت وسائل إعلام أوروبية، أن مداهمة مقر سكن أعضاء فريق ناصر بن حمد للدراجات في كوبنهاغن جاء بحثا عن مواد محظورة وأن تحقيقات واسعة يتم متابعتها.

وناقش البرنامج بيان جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الذي يدين استهداف النظام البحريني للآلاف من المواطنين عبر منعهم من السفر للعتبات والأماكن المقدسة، واعتبرت أن هذا الاستهداف يعكس "صور الممارسات ذات البعد المذهبي الذي درجت عليه المؤسسات الرسمية نتيجة وجود منهجية رسمية تعمل على استهداف مكون أساسي في البحرين".

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