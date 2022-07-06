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لعمامرة والمقداد يؤكدان تعزيز العلاقات بين الجزائر وسوريا

لعمامرة والمقداد يؤكدان تعزيز العلاقات بين الجزائر وسوريا
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ونظيره السوري، فيصل المقداد، على اعتزازهما بعمق أواصر التعاون، وتطلعهما لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.

العالم - سوريا

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء أن "لعمارة والمقداد أكدا خلال لقائهما في الجزائر، أن اللقاء شكل فرصة استعرض خلالها الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ووفقا للبيان: "أعرب الطرفان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعهما لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تجسيدا لتوجيهات رئيسي البلدين".

يشار إلى أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وصل الاثنين الماضي، إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي فيها كبار المسؤولين الجزائريين.

وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "هذه الزيارة وهي الأولى له (للمقداد) للجزائر منذ توليه منصب وزير الخارجية، تأتي في إطار المشاركة في الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر، والتي تحيي هذه الذكرى تحت شعار "تاريخ مجيد وعهد جديد"، حيث سيجري غداً استعراض عسكري ضخم هو الأول منذ 33 سنة".

وتأتي زيارة المقداد للجزائر بعد يومين من اللقاء التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في بيروت لبحث ملفات القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون البت حتى الآن بمسألة حضور سوريا للقمة أم لا.

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