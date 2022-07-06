وزير التخطيط العراقي: نظام الرواتب وضع بعض الموظفين تحت خط الفقر

العالم - العراق

وقال النجم إن موظفي الدولة الذين ينتمون للدرجة الخامسة وما هو أقل منها أصبحوا تحت خط الفقر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.

ولفت النجم إلى أن معالجة هذه المشكلة يحتاج إلى قرار سياسي يعيد تنظيم الفوارق بين رواتب الموظفين.

وعن نسبة مشاركة النساء في المناصب الإدارية، قال النجم إنها تصل إلى 17 في المئة وفقا لمسح القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه النسبة ليست قليلة.

وقال الوزير العراقي إنه يجب تقليل الفوارق بين مميزات العمل في وظائف حكومية ومميزات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن غياب العدالة في رواتب القطاع الحكومي يجعل بعض الموظفين يحصلون على أضعاف رواتب أقرانهم في وزارات أخرى بسبب وجود خلل في نظام الرواتب.