"هيئة تحرير الشام" الارهابية تشن حملة اعتقالات في إدلب

العالم - سوريا

وقال "المرصد السوري" المعارض، نقلا عن مصادر محلية، بأن "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) اعتقلت القاضي الأول لديها المدعو “أبو القاسم الشامي” وذلك من مدينة إدلب، حيث جرى مصادرة سلاحه الشخصي وأجهزته الشخصية عقب اعتقاله".

ووفقًا لمصادر محلية، فإن عملية اعتقال ” الشامي” جاءت بعد أيام من استقالته من منصبه في "الهيئة"، حيث كان يشغل عدد كبير من المناصب ويدير الكثير من الملفات الأمنية الحساسة، كمنصب المسؤول العام عن القضاء الداخلي في “تحرير الشام” الارهابية ومسؤول قضايا المنظمات، ويعتبر أحد قضاة محكمة الجنايات الأمنية والعسكرية في إدلب، وقاضيًا في محكمة الجنايات المدنية سابقًا، والمسؤول السابق عن المحكمة العسكرية في إدلب".

يأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات الداخلية بين قادة الصف الأول بهيئة “تحرير الشام” الارهابية عقب التغييرات الأخيرة التي طرأت على سياستها، من خلال إبعاد المتطرفين وتحجيم دورهم وحملات الاعتقال المستمرة والتي لم تتوقف ضد الارهابيين من جنسيات غير سورية بتنظيم “حراس الدين” الارهابية وغيرها من التشكيلات الارهابية.