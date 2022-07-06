الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شركة روسية توقع عقد استثمار موقع "جول جمال" في الساحل السوري

شركة روسية توقع عقد استثمار موقع
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

وقع مجلس مدينة اللاذقية السورية مع شركة "سينارا إنت" الروسية اليوم عقدا لاستثمار الموقع السياحي "جول جمال" بهدف إشادة مجمع سياحي من درجة 4 نجوم يتضمن أكثر من 300 غرفة فندقية.

العالم - سوريا

وحسب "سانا" وقع عن مجلس مدينة اللاذقية رئيسه المهندس حسين خالد زنجرلي وعن شركة "سينارا إنت" المدير العام ديمتري أوبارين بمصادقة وزير السياحة محمد رامي مرتيني.

وفي تصريح للصحفيين عقب التوقيع أكد الوزير مرتيني أن توقيع العقد يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وشعبيا وتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار مرتيني إلى أن الشركة الروسية قدمت جميع التسهيلات لإنجاح توقيع العقد الذي يتضمن نسبا من الدخل لصالح مجلس مدينة اللاذقية وسيسهم بتطور متسارع للقدوم السياحي من الجانب الروسي إلى سوريا خاصة مع وجود عدة شركات روسية تستثمر في القطاع السياحي السوري حيث سنشهد هذا الصيف افتتاح خمس منشآت فندقية جديدة وأخرى تم تأهيلها أو قيد التأهيل وذلك في دمشق وريفها وطرطوس وحلب واللاذقية.

بدوره أشار مدير عام شركة "سينارا إنت" إلى أن أغلب بلدان العالم أغلقت أبوابها بوجه السائح الروسي أما سوريا فهي الوحيدة التي ما زالت تشرع أبوابها أمامه، مبينا أنه تم بحث آفاق تطوير العمل في المجال السياحي بين البلدين وتشجيع السياحة الروسية وجاء العقد المبرم اليوم لتأكيد تطوير العمل السياحي بين الجانبين.

من جهته أوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية أن عقد استثمار موقع "جول جمال" تم وفق نظام الاستثمار "بي أو تي" لمدة 45 عاماً ومدة تنفيذ العقد 6 سنوات تبدأ من تاريخ توقيعه مضيفا: إن هذا العقد سيكون له انعكاس إيجابي على إيرادات مجلس المدينة وسيشجع السياحة الداخلية.

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي التقى فيصل المقداد ووجه رسالة للرئيس الأسد

لعمامرة والمقداد يؤكدان تعزيز العلاقات بين الجزائر وسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد عسكري سوري في القنيطرة بعدوان مسيرة إسرائيلية

شاهد.. استمرار الحوار بين الحزبين الكرديين لتسمية الرئيس العراقي

مساعد الداخلية الإيرانية يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين في العراق

انتقاد حقوقي لإجراءات منع السفر التعسفي في مصر

الجزائر.. الحكم بالسجن 4 سنوات على وزيرة الثقافة السابقة

ايطاليا وتركيا ترفضان "أي إجراءات أحادية الجانب في ليبيا"