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بعض الديون لايمكن تسديدها ابدا 

بعض الديون لايمكن تسديدها ابدا 
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

بعض الديون لايمكن تسديدها ابدا ، مثل حنان الام

شكرا لك يا امّي الغالية

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