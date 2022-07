خطبة وصلاة عرفة بامامة احد شيوخ التطبيع

العالم - نبض السوشيال

واليوم الخميس هو يوم التروية "اليوم الذي يتوجه فيه الحجاج الى مشعر منى للمبيت فيها" قبل التوجه الى أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة غدا الجمعة، ويستمر ذلك من الظهيرة وحتى الغروب، حيثُ يَقضي الحاج وقته بالدعاء والتضرع.

يشارك مليون مسلم بينهم 850 ألف حاج أتَوا من خارج السعودية لأداء المناسك لهذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بسببِ جائحة كورونا.

ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ يقف الحجاج على جبل عرفة منذ الفجر حتى طلوع فجر اليوم التالي وهو أول أيام عيد الأضحى، ويصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمعا وتلقى فيه خطبة عرفة في مسجد نمرة.

واستعدادا لوقفة يوم عرفة قرر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء الماضي "حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، في تغطيتها لصحف المملكة"، تكليف الشيخ محمد العيسى "أمين عام رابطة العالم الإسلامي"، بإلقاء خطبة عرفة وصلاتها بمسجد نمرة، ما اعتبره البعض خروجا عن المألأوف وعن القاعدة الملكية السعودية التي عادة ما تنتخب خطيبا من داخل المملكة.

صحيفة "الرياض المحلية" وصفت الشيخ العيسى بأنه "الخطيب المفوه والعنوان الأبرز للوسطية"، على عكس ما يراه جمهور الحجاج "ليس حجاج بيت الله الحرام فحسب بل عموم شعوب العالم الاسلامي أيضاً"،لما لخطبة وصلاة يوم عرفة من اهمية خاصة تعد من المحاور الاساسية للحج.

اعتراضا على تكليف الملك لهذا الشيخ (العيسى) انتشر في مصر والاردن مساء امس الاربعاء وصباح اليوم الخميس وسم (#انزلوا_العيسي_من_المنبر)، بسبب كونه من دعاة التطبيع مع الصهاينة الاسرائيليين وادائه للصلاة في مقابر ما يسمى بـ"ضحايا الهولوكوست" في معسكر "اوشفيتز" داخل الكيان الاسرائيلي.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي صدحت بها حناجر المغردين العرب وخصوصا في مصر والاردن حول تنصيب هذا الشيخ ذي الميول التطبيعية مع الكيان الاسرائيلي والذي مجده المهرج الصهيوني افيخاي ادرعي (الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي) بقوله (هذا هو الاسلام الحقيقي رجل الدين السعودي محمد العيسى وبعثته يصلون لذكرى ضحايا #الهولوكوست اليهود في معسكر #اوشفيتز..

غرد حساب الناشطة الاعلامية المصرية (رانيا العسال - (rania alassal)) التي دونت عن عبارة في بروفايلها الشخصي توضح سعيها لنصرة الانسانية في كل مكان قائلة: (الجنسية تمنح لمن يدافع عن القضية وانا ادافع عن الانسانية صحفية مصريةegyptian journalist)، وقد غردت رانيا قائلة:

#انزلوا_العيسي_من_المنبر ما وضع ابليس الان ترجموه ثم يخطب يوم عرفة بكم عبد سلمان محب التطبيع والأربعينات الحسان #رانيا

غرد حساب الناشط السعودي (سعود الدوسري) "الذي عرف عن شخصه وانتمائه في بضع كلمات في ملف الشخصي قائلا (حنا الدواسر والعلوم موكده عند الكرامه نكسر وجيه وضلوع)، غرد الدوسري معترضا على تكليف الشيخ محمد العيسى قائلا:

لماذا اختير محمد العيسى خطيبًا يوم عرفات؟ هذا ليس صحيحا. محمد العيسى يدعم إسرائيل????????

# انزلوا_العيسى_من_المنبر

Why is Muhammad Al-Issa chosen as the preacher on the Day of Arafat? This is not true. Muhammad Al-Issa supports Israel

#انزلوا_العيسى_من_المنبر

غرد حساب الشيخ (سفيان خان - Sufyan Khan) الذي دون عبارة حقوقية توجيهية في بروفايله الشخصي قال فيها (اذا كنت تبحث عن السلام قاتل من اجل العدالة - "If u Want Peace, Fight ForJustice")، غرد حساب سفيان خان قائلا:

أصدر الدكتور وصفي فتوى ضد الصلاة خلف محمد العيسي يوم عرفات، ويناشد السلطات تغيير هذا القرار، وإلا على المسلمين التوقف عن الصلاة في مسجد النمرة والصلاة في خيامهم.

# انزلوا_العيسى_من_المنبر

Dr.Wasfi issued a fatwa against praying behind Muhammad Al-Aisi on the Day of Arafat,and appeals to the authorities to change this decision,otherwise Muslims should stop praying in the Nimra Mosque and pray in their tents

#انزلوا_العيسى_من_المنبر

قال حساب الناشط (مُرْدِغَايْ آل شَخْطَبُوط) في تغريدته:

في #حج_2022 أوقفوا فضيحة # حاج_2022 بمنع هذا الصهيوني من مخاطبة الحجاج الطاهرين يوم # عرفة. إنه مجرد دمية.

# انزلوا_العيسى_من_المنبر

In #Hajj2022 stop the #Hajj2022_Scandal by preventing this zionist from addressing the pure pilgrims on the day of #Arafah . He's just a puppet.

انزلوا_العيسى_من_المنبر

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع مجموعة تغريدات لحساب المعارض والكاتب الصحفي السعودي (تركي الشلهوب) الذي عرف عن نفسه في بروفايله الشخصي قائلا (كاتب صحفي، ضد الفساد ومع العدل والمساواة وحرية التعبير.. حساب ساخر|Parody account)، حيث نستعرض اولا اربع تغريدات له من دون صورة ثم نختم تغريداته بتغريدة اخيرة مع صورة..

قال حساب (تركي الشلهوب) في تغريدته الاولى:

** قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي عن محمد العيسى: لا تعرف جزيرة العرب بعد محمدٍ فقيهًا جوّز اختلاط الجنسين، وأول من شرّعه محمد العيسى ثم جاءت الأقلام والأفعال من بعده، ما أعظم موقفه عند الله. #انزلوا_العيسى_من_المنبر

وفي تغريدته الثانية قال:

** الوضيع محمد العيسى لا يرقى لأكثر من الوقوف على منابر الصهـ ـاينة والترويج للتطبيع معهم، لأن الأعمال الوضيعة تليق به.. أما منبر عرفة فهو مرتقى صعبٌ عليه. #انزلوا_العيسى_من_المنبر

وقال تركي الشلهوب في تغريدته الثالثة:

** محمد العيسى رمز التصهـ ـين والخيانة والانبطاح.. مكانه في مزبلة التاريخ وليس على منبر عرفة! #انزلوا_العيسى_من_المنبر

وفي الرابعة قال تركي الشلهوب:

** محمد العيسى.. صهـ ـيوني على المنبر! #انزلوا_العيسى_من_المنبر

وفي تغريدته الخامسة والاخيرة نشر حساب المعارض السعودي الكاتب الصحفي (تركي الشلهوب) صورة للشيخ العيسى جالسا مع المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة، مارين لوبان قائلا:

صورة للخائن الدجال محمد العيسى مع اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، لوبان شديدة العداء للإسلام، وتطالب بحظر الحجاب وكافة المظاهر الإسلامية في عموم فرنسا.

#انزلوا_العيسى_من_المنبر