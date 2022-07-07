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مواقع التواصل السودانية تواكب رفض الشارع لحكم العسكر

مواقع التواصل السودانية تواكب رفض الشارع لحكم العسكر
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

منذ أيام والشارع السوداني مشتعل بالإحتجاجات والتظاهرات رفضا لحكم الجيش وللمطالبة بتسليم السلطة الى حكومة مدنية.

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وهاجم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان التظاهرات واعتبر ان الحل بحكومة توافقية او بالانتخابات مضيفا ان الجيش سينسحب من العملية السياسية في البلاد.

وشهدت مواقع التواصل احتجاجات ايضا رفضا لحكم الجيش، حيث كتب "فضل الشافي" حول هذا الموضوع: "الجيش الذي سمح بمجزرة راح فيها المئاااات القتلى امام بوابات القيادة العامة ومئاااات القتلى في دارفور ينزفون حتى الموت، لا اتوقع ان يكون حريصا على حياة سبعة افراد في الحدود السودانية الإثيوبية، إعلام الانقلابيين يحاول ان يستعطف الشعب السودانى لا أكثر ولا أقل".

وكتب "مصعب صالح": "المخرج الذي يرضي الشعب السوداني ويبرد قلوب الأمهات والثكالي والارامل هو أن يستقيل فورا" ومعه مجلسه العسكري ويسلم السلطة لمجلس أعلى جديد، خروج البرهان ومجلسه العسكري من المشهد هو من يهدئ الشارع الغاضب جدا عليهم".

وجاء في حساب "مستر أو": "حديث البرهان عن خروج الجيش من الحوار السياسي يتناقض مع وجود الجيش في مجلس السيادة حيث انه يتحدث بصفته رئيس مجلس السيادة، مراوغة واضحة و تكريس لاستمرار وصاية الجيش على الشعب. مرفوووض".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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