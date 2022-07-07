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وزير بريطانيا لشؤون إيرلندا الشمالية يعلن استقالته من حكومة جونسون

وزير بريطانيا لشؤون إيرلندا الشمالية يعلن استقالته من حكومة جونسون
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن براندون لويس، وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية، استقالته من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

العالم - أوروبا

ووجّه لويس تحذيرا لجونسون، قال فيه إن "رئاسة جونسون للحكومة وصلت نقطة اللاعودة"، حسبما ذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية، اليوم الخميس.

وقال الوزير البريطاني على "تويتر"، إنه لا يستطيع أن يضحي للدفاع عن الأشياء التي يراها في الوقت الحالي".

وتابع: "أترك لك ومن حولك ما حققتموه من سياسة الشك، لكني سأدافع عن الحكومة في العلن والسر، رغم أننا وصلنا نقطة اللاعودة".

وتأتي استقالة براندون لويس عقب إعلان وزيرة الدولة البريطاني لشؤون ويلس، سيمون هارت، أمس، التي جاءت بعد استقالات أخرى شملت وزراء المالية والصحة.

وتأتي الاستقالات في إطار احتجاجات من أعضاء الحكومة على تورط جونسون ومكتبه في تعيين مشرع متهم بالتحرش الجنسي.

لكن جونسون قال، أمس الأربعاء، إن حكومته مستمرة في عملها رغم الاستقالات.

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