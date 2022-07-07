أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 07 يوليو 2022

العالم - الصحافة الايرانية

كيهان ..

مناورات بحرية إيرانية روسية صينية بمشاركة عشرة بلدان أخرى في الباحة الخلفية لأمريكا

وطن امروز ..

الردع من البحر الكاريبي .. المناورات الإيرانية الروسية الصينية , إستعراض للقوة بإطار نظام دولي جديد

اطلاعات ..

وزير الخارجية لنظيره القطري .. نحن مع المفاوضات ومطاليبنا ضمن إطار الإتفاق النووي

جمهوري اسلامي ..

قطر تواصل جهود الوساطة لدفع عجلة مفاوضات إحياء الإتفاق النووي

خراسان..

لقاء بمدار توحيد الصف الفلسطيني بين إسماعيل هنية ومحمود عباس بوساطة جزائرية

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية .. قدراتنا الصاروخية أجبرت الأعداء على وقف إطلاق النار

مردم سالاري ..

بدء عد عكسي متسارع ترقبا لإستقالة جونسون بعد موجة الإستقالات من الحكومة البريطانية

قدس ..

القضاء التونسي يستعد لمحاكمة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي و الجبالي رئيس الوزراء الأسبق

ايران ..

مشاركة طائرات مسيرة إيرانية الصنع بإستعراض عسكري ضخم بالعاصمة الفنزويلية كاركاس

آرمان ملي ..

الكرملين يتهم اليابان بإنتهاج سياسات عدائية مقابل روسيا

رويش ملت..

المتحدث بإسم السلطة القضائية .. أمريكا تتصدر قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان بالعالم

رسالت ..

مؤامرة بأجواء بغداد .. إتفاق مع شركة بريطانية متورطة بإغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

الصحافة

قدس

صحيف قدس كتبت في مقالها ( بدء العد العكسي لسقوط بوريس )، يواجه رئيس الحكومة البريطانية موجة ضغوط واسعة النطاق لدفعه للاستقالة تجسدت مؤخرا باستقالة وزيرين وتسعة من نواب حزب المحافظين الحاكم نفسه احتجاجا على سياساته وفضائحه بانتهاك القيود الخاصة بمكافحة كورونا، ( إن مسلسل الإستقالات من الحكومة وحزب المحافظين قد يؤدي إلى دفع بوريس جونسون للإستقالة او لمواجهة مساءلة لحجب الثقة )ان ما يحدث اليوم في بريطانيا يتمثل باتساع دائرة الاستياء العام من مواقف وسياسات جونسون خاصة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية بسبب تداعيات ازمة الوقود التي ترتبط بتفاعلات الحرب الاوكرانية. وهناك تكهنات داخلية تقول ان حكومة جونسون قد تنهار قريبا وربما قبل ان يتحرك البرلمان لحجب الثقة عنها مع تزعزع التأييد الهامشي الذي حظى به جونسون من حزب المحافظين قبل اسابيع والذي انقذه مؤقتا من المسائلة بشأن فضيحة انتهاك القيود الصحية.

مردم سالاري

سلطت صحيفة مردم سالاري الضوء على اجواء العلاقات بين موسكو وتل ابيب وكتبت في مقالها ( تأثير الحرب الأوكرانية على العلاقات الروسية " الإسرائيلية ")، حرص الكيان الصهيوني دائما ومنذ عقود على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع موسكو رغم علاقاته الوطيدة مع امريكا والقوى الغربية.ولكن جاءت الحرب الاوكرانية وتداعياتها لتقلب الطاولة على استراتيجية الكيان بعدم اغضاب موسكو , فالكيان اتخذ في البداية موقفا حياديا ازاء اوكرانيا الا ان الضغوط الغربية اجبرته على تحديد موقفه , لذلك شجب هذه الحرب ملقيا المسؤولية على روسيا. ( موسكو الغاضبة ردت بتحذير الكيان بشأن غاراته على سوريا بالتلويح لأصول يهودية لهتلر و بوقف نشاطات الوكالة اليهودية بروسيا ). وبالطبع المهمة الرئيسية للوكالة اليهودية بروسيا تتمثل بتشجع وتنظيم هجرة اليهود الروس لفلسطين المحتلة وجمع المساعدات للكيان. وفي كل الاحوال قد تشهد علاقات روسيا مع الكيان مزيدا من التصعيد والذي قد ياخذ اشكالا مختلفة ابرزها قد يكون دور روسي اكبر لوقف الغارات الصهونية على سوريا.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( مؤامرة بأجواء بغداد ): الساحة العراقية تشهد تصاعد تحذيرات من اية تحركات تستهدف ابرام اتفاق في مجال تنظيم الملاحة الجوية في الاجواء العراقية مع شركة بريطانية متهمة بالتواطؤ مع القوات الامريكية في جريمة اغتيال الشعيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، ( إن شركة سيركو البريطانية متهمة بتفويض مهمتها للقوات الأمريكية في 3 يناير 2020 لتنفيذ جريمة إغتيال سليماني والمهندس )وهذه الشركة التي تعمل في مجالات السيطرة الجوية وادارة السجون والمعتقلات وفي مجالات امنية وعسكرية ايضا في مختلف بلدان العالم, ابرمت اتفاقا عام 2011 لادارة الملاحة الجوية في الاجواء العراقية لخمسة عشرة عامل لكنها ارتكبت مخالفات عديدة ادت لالغاء عقدها هذا بالاضافة للشكوك حول تواطؤها بتلك الجريمة. ومن هنا نددت مختلف القوى السياسية العراقية وخاصة احزاب الاطار التنسيقي باي تحرك لتمديد الاتفاق مع هذه الشركة.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( المسألة العجيبة بيوميات مائة وخمسين يوما من الحرب ): في كل الحروب هناك انتصارات وهزائم وهناك خسائر ودمار وهذا الواقع ينطبق على الحرب في اوكرانيا ايضا .. وخطورة الامر هنا هي ان استمرار هذه الحرب سيزيد من خسائر الطرفين وقد يضع عقبات جديد في طريق التوصل لحلول منتصف الطريق خاصة مع تصعيد القوى الغربية لدعمها العسكري لاوكرانيا. ( إن الغرب منهمك بدعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا والأمم المتحدة مشلولة كالعادة ولم تقدم أية مبادرات واقعية لوقف الحرب ) والسؤال هنا لماذا لايشهد العالم اي تحركات جماهيرية ذاتية للمطالبة بوقف الحرب عبر المفاوضات وليس لادانة هذا الطرف اوذاك , ان هذه الحرب في ظل امدادات السلاح الغربية قد تطول حاملة المزيد من الدمار والدماء والاخطار بتحولها لحرب عالمية نووية. ان هناك حاجة لوساطات دولية واقعية وغير منحازة لايجاد حلول عبر المفاوضات وهناك حاجة لوقف اي تحرك لصب الزيت على نيران هذه الحرب.

ايران ..

كتبت صحيفة ايران في مقالها( مسيرات حزب الله تحطم أعصاب الصهاينة ): لسان حال اجواء الهلع في الكيان الصهيوني من تحليق مسيرات حزب الله فوق حقل كاريش الغازي بالبحر الابيض المتوسط , يقول "كأن كابوس صواريخ حزب الله التي حطمت اعصابنا لم تكفينا لتأتي كوابيس مسيراته هذه المرة ". هذا هو حال الكيان رغم كل ادعاءاته ومزاعمه بشأن التصدي لتلك المسيرات الاستطلاعية غير المسلحة.( إن الهلع الصهيوني دفع بتل أبيب للإستنجاد بالسفن الحربية الأمريكية بالمتوسط وبفرنسا أيضا وبمحاولة تحريض الداخل اللبناني) حيث دعا زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بخلفياته المعروفة بتعاونه مع الكيان الحكومة اللبنانية للتحرك ضد موقف حزب الله الصلب ازاء النهب الصهيوني لثروات لبنان الغازية. وبالطبع اكد حزب الله انه لن يساوم مع احد على حساب سيادة لبنان وحقه في ثرواته الطبيعية ابدا.