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تحالف العدوان يماطل في فتح الطرقات في تعز وتنفيذ بنود الهدنة

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكدت اللجنة العسكرية الممثلة لصنعاء في مشاورات الأردن أن طرف تحالف العدوان مازال يماطل عن تنفيذ أي إتفاقات أو تفاهمات بشأن فتح الطرقات في تعز والالتزام بكافة بنود الهدنة الأممية مع إستمرار خروقاته وأعماله العسكرية.

العالم - مراسلون

باستثناء مناقشة بعض الأفكار والمقترحات لا نتائج إيجابية كما يبدو خرجت بها جولة مشاورات الأردن الأخيرة بشأن تثبيت بنود الهدنة الأممية في اليمن بحسب اللجنة العسكرية الممثلة لصنعاء التي أكدت فور وصولها تغيب طرف التحالف السعودي عن المشاورات واستمرار تلكؤه حول مسألة فتح الطرقات في تعز وخروقاته لكافة بنود الهدنة والمماطلة في تنفيذها.

وفي محاولة لإحداث أي تقدم في ملف الهدنة كان أعلن المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مبادرة احادية لفتح طريق الخمسين- الستينفي تعز، وبرأيه أن عدم إلتزام تحالف العدوان بتنفيذ جميع بنود الهدنة يعد مؤشراً سلبياً لا يشجع على النقاش لبحث أي تمديد لها، خاصةمع استمرار الخروقات العسكرية والعراقيل في بندي فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

ومع بقاء أقل من ٣ أسابيع على انتهاء عمر الهدنة في اليمن فإن المشهد يبدو ضبابياً ما بين احتمالية تجديدها او العودة إلى مربع التصعيد، إذ تستبعد صنعاء إمكانية تجديد الهدنة إذا لم تتحقق اتفاقات صادقة وملموسة الأثر تشمل كل الجوانب الانسانية والاقتصاديةبما في ذلك الإيرادات النفطية والغازية وصرف المرتبات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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