هبوط الليرة التركية بعد قرار المركزي تثبيت سعر الفائدة

العالم – إقتصاد



وتشهد تركيا انخفاضاً في سعر الليرة التركية أمام العملات الأخرى، مثل الدولار والجنيه المصري والريال السعودي، فيما تعمل الحكومة التركية على استعادة قيمة الليرة، حيث أعلن البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 14%، كما وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامجاً لدعم الليرة التركية.

وأبقى البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة دون تغيير، ليثبت المعدل وفق التوقعات عند 14%.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن تركيا ماضية في طريق خفض الفائدة، رغم ارتفاع الفائدة بجميع أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

هذا وبلغ معدل التضخم 78,6% بمعدل سنوي، في يونيو في تركيا وهو أعلى مستوى منذ 1998 على ما أظهرت أرقام رسمية.

ويعود الارتفاع الكبير جداً في الأسعار بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت نحو نصف قيمتها في غضون سنة في مقابل الدولار الأمريكي.

وكان التضخم بلغ 73,5% في مايو بوتيرة سنوية، ورغم التضخم الذي يشهد تسارعاً متواصلاً، والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، رفض البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة الرئيسية التي تبقى عند 14% منذ ديسمبر.