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اللواء سلامي: ايران تمضي في طريق البناء رغم حرب العدو الشاملة

اللواء سلامي: ايران تمضي في طريق البناء رغم حرب العدو الشاملة
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

إشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الى محاولات الاعداء الرامية لمنع تقدم الثورة الإسلامية وفرض العزلة السياسية على إيران، ولفت الى إن كل مؤامرات الأعداء لقيت الفشل الذريع، مؤكدا بان ايران تمضي في طريق البناء رغم حرب العدو الشاملة.

العالم - ايران

يتبع ..

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