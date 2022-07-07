إعلام عبري: استخباراتنا لديها تقدير خاطئ بشأن ما يفكر به حزب الله

العالم- الاحتلال

وأكد موقع "والاه" العبري أنّ "محاولة الجيش "الإسرائيلي"لتبريد الساحة الشمالية لم تنجح"، وتابع أنه "في أحيان معينة هذا يبدو أيضاً كتقديرٍ خاطئ لشعبة الاستخبارات العسكرية بشأن ما يدور في رأس حزب الله الذي أطلق 4 مسيرات، وربما أكثر، بأسبوع من أجل نقل رسائل إلى "اسرائيليين" ما ستكون الخطوة المقبلة؟".

وفي السياق، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" "إنّ القرار "الإسرائيلي" بعدم الرد على المسيّرات التي أطلقها حزب الله يحتمل أنّ يكون مرتبطاً بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة الأسبوع المقبل، أو ربما "بسبب حقيقة أنّ "إسرائيل" أيضاً مردوعة من قوة حزب الله".

وذكرت الصحيفة "أنّ "إسرائيل" إذا لم تردّ بشكلٍ واضح، فإنّ الاختبار سيكون اختبار النتيجة، بمعنى، هل سيواصل حزب الله محاولات إطلاق طائرات من دون طيار باتجاه "إسرائيل"؟.