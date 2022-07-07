تزايد جرائم قتل الفلسطينيين على يد الصهاينة

العالم - غياهب الكيان

ارتفاع متزايد في الاستطيان وهدم البيوت ومصادرة اراضي الفلسطينيين وتفرط في الاعتداءات بحق الفلسطينيين جزء من مسلسل الجرائم الصهيونية خلال عام من حكومة رئيس الوزاراء الاسرائيلي "نفتالي بينت".

وفي السياق نفسه تتزايد جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، سواء كانت على يد جنود العدو او المستوطنين.

وجرائم الاحتلال ليس لها حدود، حتى طالت الاعتداء على الاطفال، وهي سياسة قديمة جديدة لجنود الاحتلال من اجل ارهاب الفلسطينين واخضاعهم.

وفي موضوع آخر تضرب التفجيرات مجددا في الكيان الصهيوني، وذلك بفعل الصراعات، والاشتباك للجريمة المنظمة التي تتحارب داخل الاحياء والمنازل والشوارع، حتى باتت تستخدم الطائرات المسيرة في الصراع في مابينها.

وناقش البرنامج هذه الموضوعات مع ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي "نبيه عواضة".