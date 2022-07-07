شاهد.. دلالات تزايد الاعتداء على الفلسطنيين في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لبرنامج " غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن سياسية الحكومة الاسرائيلية خلال الثلاثة الاشهر المقبلة هي سياسية توسيع الاستيطان في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، اوضح عواضه ان الكيان الغاصب يستخدم اداتين للاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الاولى الجيش الاسرائيلي، الذي يقوم بالقتل المباشر والثانية المستوطنون، مشيرا الى ان هناك خطة ممنهجة ومتوازية بين جيش العدو والمستوطنين، تستهدف كل فلسطيني يتحرك قريبا من مواقع الاحتلال مما تجعله عرضة للاعتداء والقتل.

واكد عواضه ان الاحتلال الاسرائيلي لانه كيان غاصب ومتزلزل ويعلم علم اليقين انه سيأتي يوم ويزول؛ لهذا يخاف من اي حركة صغيرة تقترب من مواقعه في الاراضي المحتلة.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي، إن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف الطفل الفلسطيني من اجل زرع الرعب داخله من فكرة المقاومة، مؤكدا ان الوقت برهن للاحتلال الاسرائيلي ان كل مخططاته من اجل تهويد الاراضي الفلسطينية ونزع روح المقاومة من الفسطيني مستحيلة وان ارتكب بحقه ابشع الجرائم.

وأكد عواضه ان المجتمع الاسرائيلي هش ومتأكل من الداخل والدليل الواضح على ذلك التفجيرات التي تضرب الكيان الصهيوني، بفعل الصراعات والاشتباك للجريمة المنظمة التي تتصارع داخل الاحياء والمنازل والشوارع، حتى وصل بها المطاف الى استخدام الطائرات المسيرة في صراعاتها.

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https://www.alalam.ir/news/6257858