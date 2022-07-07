تصفير التعريفة الجمركية لحوالي 80 بالمئة من البضائع بين إيران وأوراسيا

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و عقد اجتماع مشترك للوفد الإيراني وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي للتجارة الحرة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع أوراسيا ، باستضافته غرفة أصفهان للتجارة ، وتم شرح محتويات هذه المذكرة لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين.

في هذا الاجتماع ، صرح "ميرهادي سيدي" مستشار الشؤون الدولية والاتفاقيات التجارية لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية ورئيس الفريق المفاوض الإيراني في المفاوضات الأوروبية الآسيوية ، أنه من الضروري أن يبدأ التجار والمنتجون دراساتهم للحضور في الأسواق الأوروبية الآسيوية، وقال انه بمجرد أن تصبح هذه الاتفاقية التكميلية سارية المفعول، يجب على رجال الاعمال دخول سوق التجارة مع هذه البلدان بمعلومات كاملة وتخطيط أساسي.

وقال: إذا تم تحويل الاتفاقية السابقة إلى اتفاقية تجارة حرة ، فإن التعريفة التجارية لنحو 80 بالمئة من البضائع بين إيران وأوراسيا ستكون صفرا ، ومن الواضح أن هذا سيكون له تأثير كبير على تجارة بلادنا، لأننا لم نتوصل لاتفاق بهذا النطاق الواسع حتى الآن.

وتابع سيدي: لن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة صادرات بلادنا إلى الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فحسب ، بل ستسهل أيضا توريد احتياجات الاستيراد لبلدنا من السوق الأوروبية الآسيوية.

وأشار إلى أنه في السنة الأولى من تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران وأوراسيا ، زادت صادراتنا إلى دول أوراسيا بنسبة 82 بالمئة ، وقال: اليوم ، بعد حوالي عامين و 9 أشهر ، تضاعف إجمالي تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي الآسيوي. .

وأضاف: بعد عامين ونصف العام من المفاوضات في عام 2018، وقعنا اتفاقية تجارة تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي الآسيوي، ووفقا لهذه الاتفاقية ، حصلت إيران من أوراسيا على تخفيض الرسوم الجمركية على 500 سلعة ، و في 390 سلعة مع تخفيض جزء من التعريفات لهذه الدول.

وأشار سيدي إلى أن بنود اتفاقية التجارة الحرة قيد التفاوض تخلق القدرة على تنمية الاستثمار والإنتاج المشترك بين الجانبين إلى جانب تنمية التجارة والاستثمار والانتاج المشترك بين الجانبين.