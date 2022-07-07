بوتين: عقوبات الغرب زادت من تعقيد وضع الغذاء في العالم

العالم - روسيا

وقال بوتين في اجتماع مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا" إن "العقوبات ضد روسيا فاقمت كل شيء. وبالتحديد تلك المتعلقة بالطاقة، لقد ارتكبوا أخطاء في قطاع الطاقة - ارتفعت أسعار الغاز، والغاز هو أساس العديد من الأسمدة. ارتفعت أسعار الأسمدة. وهذا يؤدي إلى ما يلي: بدأت الشركات في الإغلاق، بما في ذلك في أوروبا، وتراجعت توقعات الحصاد على الفور، بينما قفزت أسعار المواد الغذائية مرة أخرى".

وتابع بوتين: "ثم بدأوا في فرض هذه العقوبات غير الشرعية، غير شرعية، لأنها غير مدعومة من قبل مجلس الأمن الدولي. كل ما لا يدعمه قرار من مجلس الأمن الدولي هو من وجهة نظر القانون الدولي غير شرعي وغير قانوني".

كما أشار بوتين إلى أن اللوم في أزمة الغذاء الوشيكة، يتم إلقائه على روسيا، على الرغم من أن الغرب قد أدى إلى تفاقم مشاكل البلدان النامية، من أجل حل مشاكله الخاصة.

وأشار الرئيس إلى أن الغرب بدأ في إساءة استخدام احتكار العملات الاحتياطية وطباعة النقود، مؤكدا أن "كل هذا أدى إلى حقيقة أنهم بدأوا في جمع الطعام من السوق العالمية".

وتابع: "إذا كانت الدول نفسها في السنوات السابقة، على سبيل المثال، مصدرة للأغذية، فقد أصبحت مستوردة. واشترت أغذية من السوق العالمية بمبلغ 17 مليار دولار أكثر مما باعت. وهذا يشير إلى أنها فاقمت مشاكل البلدان النامية، البلدان الفقيرة، وبذلك حلت الدول الغنية مشاكلها، وهذا نتيجة احتكار العملات الاحتياطية والدولار واليورو".

وأضاف أن الموقف تفاقم بعد ذلك بفعل العقوبات الغربية على روسيا.