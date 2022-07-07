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تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما..

اعتقال أجانب بتهمة التجسس في ايران واستجواب الغنوشي بتونس

اعتقال أجانب بتهمة التجسس في ايران واستجواب الغنوشي بتونس
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة.. أعلان استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران توقيف دبلوماسيين أجانب بينهم مساعد السفير البريطاني لدى طهران.

العالم - بانوراما

وقالت إستخبارات الحرس الثورة الاسلامية إن الدبلوماسيين المحتجزين تم رصدهم عبر طائرات مسيرة أثناء محاولاتهم جمع عينات من التربة في منطقة محظورة وسط البلاد.

وفي ملفه الثاني يتناول.. تأكيد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن ما وصفها بسلطة الانقلاب؛ أظهرت عجزا في معالجة الازمة الاقتصادية.

وندد الخميري بالاستفتاء على الدستور وأعتبره منزوعا من كل مرجعية قانونية ودستورية، داعيا إلى مقاطعته. يأتي ذلك عقب تجميد أرصدة رئيس الحركة راشد الغنوشي واتهامه بغسيل الاموال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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