اعتقال أجانب بتهمة التجسس في ايران واستجواب الغنوشي بتونس

العالم - بانوراما

وقالت إستخبارات الحرس الثورة الاسلامية إن الدبلوماسيين المحتجزين تم رصدهم عبر طائرات مسيرة أثناء محاولاتهم جمع عينات من التربة في منطقة محظورة وسط البلاد.

وفي ملفه الثاني يتناول.. تأكيد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن ما وصفها بسلطة الانقلاب؛ أظهرت عجزا في معالجة الازمة الاقتصادية.

وندد الخميري بالاستفتاء على الدستور وأعتبره منزوعا من كل مرجعية قانونية ودستورية، داعيا إلى مقاطعته. يأتي ذلك عقب تجميد أرصدة رئيس الحركة راشد الغنوشي واتهامه بغسيل الاموال.

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