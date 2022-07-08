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الأزمة السياسية في تونس..

شاهد.. حركة النهضة تجدد مقاطعتها للاستفتاء على الدستور

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ان النهضة تجدد تأكيدها على مقاطعة الاستفتاء على الدستور ورفضها للوثيقة التي أنجزت تحت مسمى دستور الدولة التونسية.

العالم - تونس

وقال الخميري إن الاستفتاء منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية ولم يبن على مسار التشاركية.

ومنعت الشرطة التونسية مئات المتظاهرين من الوصول إلى مكاتب اللجنة الانتخابية مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على الاستفتاء على دستور جديد من شأنه توسيع السلطات التنفيذية للرئيس قيس سعيد.

واقترح الرئيس "قيس سعيد" مشروع دستور جديد هذا الشهر من شأنه أن يحد من دور البرلمان ويعزز حكمه.

وسوف يُطرح الدستور للاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو /تموز في استشارة شعبية رفضتها معظم الأحزاب السياسية بالفعل.

ويحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان ونحى جانبا الدستور الديمقراطي الصادر عام الفين وأربعة عشر، متجها نحو حكم الرجل الواحد وتعهد بإعادة تشكيل النظام السياسي، في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

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الأزمة السياسية في تونس.. شاهد.. حركة النهضة تجدد مقاطعتها للاستفتاء على الدستور

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