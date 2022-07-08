بدء اجتماع مجموعة العشرين في بالي بمشاركة بلينكن ولافروف

العالم - أسيا والباسفيك

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف لإجراء محادثات مع نظرائهما من أكبر الاقتصادات في العالم لعقد اجتماعات تستمر ليوم واحد.

وفي تعليقات لافتتاح الاجتماع في جزيرة بالي السياحية، تناولت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، الوضع في أوكرانيا مباشرة.

ودعت مارسودي إلى إنهاء الوضع الحالي في أوكرانيا عاجلا وليس آجلا وتسوية الخلافات على طاولة المفاوضات، وليس ساحة المعركة.

وقالت وزيرة خارجية الإندونيسية إنه على مجموعة العشرين أن تكون منارة لحل التحديات العالمية، مضيفة أن: "النظام متعدد الأقطاب هو السبيل لمواجهة التحديات العالمية".

يشار إلى أن اجتماع يوم الجمعة هو مقدمة لقمة القادة في بالي في نوفمبر والتي تهدف إلى التركيز على الانتعاش العالمي من وباء كوفيد-19.