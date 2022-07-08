اليابان.. توقف قلب شينزو آبي بعد إصابته بإطلاق نار

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت محطّة "إن إتش كيه" الوطنيّة عن إدارة إطفاء محلية، أنّ رئيس الوزراء السابق آبي يبدو أنّه يعاني من توقّف وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.

ولم يرد تأكيد فوري من الشرطة أو مسؤولين في إدارة الإطفاء.

وتعرّض رئيس الوزراء الياباني السابق لهجوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال حدث في مدينة نارا الغربيّة وكان فاقدًا للوعي، وفق وسائل إعلام محلّية.

وذكرت وسائل إعلام عدّة، بينها وكالة "كيودو" للأنباء، أنّ رئيس الوزراء السابق تعرّض لهجوم. وتحدّثت "كيودو" و"إن إتش كيه" عن سماع دويّ إطلاق نار في مكان الحدث.

وذكرت قناة "إن إتش كيه" الوطنيّة أنّه تمّ اعتقال رجل في الأربعينيات من العمر بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي.

هذا واستنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كتعاني اليوم الجمعة الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبه. وقال كنعاني في تصريح أدلى به، بما أن بلادنا ضحية الارهاب وقد فقدت العديد من القيادات العظيمة على يد الارهابيين، فقد تابعنا بقلق نبأ اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبه.