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وزير الطاقة اللبناني: العراق يتجه لتمديد اتفاقية تزودنا بالوقود

وزير الطاقة اللبناني: العراق يتجه لتمديد اتفاقية تزودنا بالوقود
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أمس الخميس، أن العراق عبر عن نيته تمديد اتفاقية الوقود المخصص لتوليد الكهرباء "الفيول".

العالم - لبنان

جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقب لقاء جمع فياض ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مقر الحكومة وسط بيروت، ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة.

وأشار فياض إلى أن العراق يزود لبنان "بـ 80 ألف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر.. فانخفضت إلى 40 ألف طن تؤمن ساعتين من التغذية بدل 4 ساعات".

ولفت إلى أنه يجري العمل من أجل التحضير لزيارة أخرى للعراق "لبلورة الصيغة الجديدة للاتفاقية وتمديدها، ولنظهر للجانب العراقي أننا ملتزمون من طرفنا تسديد المستحقات ولو بشكل متدرج ومرحلي".

وكشف فياض أن مصر أكدت جاهزيتها لضخ الغاز، لكنها بانتظار الضوء الأخضر الأميركي بعدم وجود عقوبات جراء قانون قيصر بانتظار التمويل من البنك الدولي".

وقال إن المسؤولين المصريين "أعادوا تكرار القول إنهم جاهزون على المستوى التجاري والتعاقدي والفني، أي أن الخط جاهز والكميات متوافرة والعقد جاهز أيضا".

ومنذ حزيران/ يونيو 2021، يستورد لبنان من العراق شهريا نحو 80 ألف طن من الوقود، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمن يوميا تغذية كهربائية لنحو 4 ساعات، وفقا لاتفاقية بين الطرفين مدتها عام.

وكان فياض قد زار كلا من مصر والعراق في 5 و6 تموز/ يوليو 2021، لبحث تزويد لبنان بالطاقة.

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وزير الطاقة اللبناني: العراق يتجه لتمديد اتفاقية تزودنا بالوقود