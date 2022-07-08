الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. اجواء مشعر عرفات بعدسة قناة العالم

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في مكة المكرمة انه منذ دقائق بدأ الوقوف الشرعي لحجاج بيت الله الله الحرام في مشعر عرفات.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، إن الحجاج سيمكثون في مشعر عرفات حتى غروب اليوم الجمعة، وثم يغادرون المشعر متجهين نحو مشعر مزدلفة للمبيت والبقاء فيه حتى شروق شمس اليوم الثاني.

واضاف، مراسلنا ان يوم عرفات يعرف باسم سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين عليه السلام، حيث خرج في يوم عرفات من خيمته ووقف في الجانب الايسر من جبل عرفات، متوجها الى الكعبة المشرفة، ورافعا يداه الى السماء، حيث دعا بدعاء عرف بدعاء يوم عرفة.

واشار مراسلنا الى ان خلال النصف الساعة القادمة سيقرأ الحجاج الايرانيين دعاء يوم عرفة في المخيم الخاص بالايرانيين في مشعر عرفات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

شاهد.. نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام في سطور

الحجاج يؤدون شعائر عرفات اليوم الجمعة

في أول مناسك الحج...الحجاج يقضون يوم التروية في مشعر منى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اجواء مشعر عرفات بعدسة قناة العالم

جونسون باقٍ رئيساً للوزراء إلى ما بعد حفل زفافه “الفخم” في مقر إقامته

باحثون يكتشفون كيف تدمر عدوى "كوفيد-19" الدماغ

تحالف الفتح: ثلاثة ملفات من أولويات عمل الحكومة المقبلة 

انطلاق موكب عشاق الامام الحسين (ع) من مدينة مشهد المقدسة

وزير الطاقة اللبناني: العراق يتجه لتمديد اتفاقية تزودنا بالوقود