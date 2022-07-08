شاهد.. اجواء مشعر عرفات بعدسة قناة العالم

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، إن الحجاج سيمكثون في مشعر عرفات حتى غروب اليوم الجمعة، وثم يغادرون المشعر متجهين نحو مشعر مزدلفة للمبيت والبقاء فيه حتى شروق شمس اليوم الثاني.

واضاف، مراسلنا ان يوم عرفات يعرف باسم سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين عليه السلام، حيث خرج في يوم عرفات من خيمته ووقف في الجانب الايسر من جبل عرفات، متوجها الى الكعبة المشرفة، ورافعا يداه الى السماء، حيث دعا بدعاء عرف بدعاء يوم عرفة.

واشار مراسلنا الى ان خلال النصف الساعة القادمة سيقرأ الحجاج الايرانيين دعاء يوم عرفة في المخيم الخاص بالايرانيين في مشعر عرفات.

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