حملة "تمرد البحرين" البيان الاول- 2013

خاص بالعالم

الحملة قالت ان البحرين تمر في مرحلة حرجة والنظام يشطر المجتمع تملصاً من مطالب الشعب المشروعة. واشار البيان الى ان سياسة النظام هذه مورست في ابشع صورها على مدى عامي 2011 و 2012 عبر التعذيب والقتل وبث الفتنة والكراهية بين افراد الشعب ومكوناته، لافتة الى ان النظام يظن انه نجح في تقسيم المجتمع الى سنة وشيعة، وان وضع المنطقة سيسمح له بتجاوز المطالب المشروعة.

وللتأكيد ان البلاد لا يمكن ان تحرر الا اذا قرر الشعب البحريني مصيره بنفسه، واصبح هو مصدر السلطات جميعها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..