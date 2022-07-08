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حملة "تمرد البحرين" البيان الاول- 2013

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

في الرابع من يونيو/ تموز من عام 2013، أطلقت حملة "تمرد البحرين" بيانها الاول، استعداداً لتمرد شعبي كبير في 14  من آب/ اغسطس، في عيد استقلال البحرين عن بريطانيا، والذي لا يعترف به ملك البحرين حمد بن عيسى.

خاص بالعالم

الحملة قالت ان البحرين تمر في مرحلة حرجة والنظام يشطر المجتمع تملصاً من مطالب الشعب المشروعة. واشار البيان الى ان سياسة النظام هذه مورست في ابشع صورها على مدى عامي 2011 و 2012 عبر التعذيب والقتل وبث الفتنة والكراهية بين افراد الشعب ومكوناته، لافتة الى ان النظام يظن انه نجح في تقسيم المجتمع الى سنة وشيعة، وان وضع المنطقة سيسمح له بتجاوز المطالب المشروعة.

وللتأكيد ان البلاد لا يمكن ان تحرر الا اذا قرر الشعب البحريني مصيره بنفسه، واصبح هو مصدر السلطات جميعها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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حملة "تمرد البحرين" البيان الاول- 2013