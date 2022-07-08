العالم - خاص بالعالم

آبي تعرض لإطلاق نار من مسلح مجهول قرب من محطة قطار بمدينة نارا غرب البلاد، وأعلنت مصادر في الشرطة أنها القت القبض على المشتبه به الذي يبدو في الأربعينات من عمره، وأنه تمت مصادرة سلاحه بعد اعتقاله.



وشغل آبي منصب رئيس الوزراء لفترتين وتنحي في عام 2020 بسبب اعتلال صحته. لكنه ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.

وقال محللون إن كيشيدا، تلميذ آبي، كان يأمل في استغلال الانتخابات للخروج من ظل آبي ورسم معالم رئاسته للوزراء. وعلق كيشيدا حملته الانتخابية بعد إطلاق النار على آبي.



واشتهر آبي بسياسة 'آبينوميكس' المتمثلة في تيسير السياسة النقدية والإنفاق المالي. كما عزز الإنفاق الدفاعي بعد سنوات من تراجعه ووسع قدرة الجيش لإظهار قوته في الخارج.

وفي تحول تاريخي عام 2014، أعادت حكومته تفسير الدستور السلمي، الذي تم وضعه بعد الحرب، للسماح للقوات اليابانية بخوض عمليات قتالية في الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.



وكان لآبي دور فعال في الفوز باستضافة أولمبياد طوكيو 2020، لتتحقق أمنيته في رئاسة الحدث الرياضي الكبير الذي تم تأجيله عاما واحدا حتى 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.



ووصل إلى المنصب أول مرة في عام 2006 وكان أصغر من يشغله في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضبا من الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازيا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012.وينتمي آبي لعائلة سياسية ثرية وكان والده وزيرا للخارجية وجده رئيسا للوزراء.

وتم انتخاب آبي لأول مرة في البرلمان عام 1993 بعد وفاة والده، واكتسبت شعبية من خلال اتخاذ موقف متشدد تجاه الجارة كوريا الشمالية في نزاع متعلق بمواطنين يابانيين اختطفتهم بيونجيانج قبل عقود.

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