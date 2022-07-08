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الرئيس الأسد يشهد إطلاق عمل مجموعة التوليد5 لمحطة حلب الحرارية

الرئيس الأسد يشهد إطلاق عمل مجموعة التوليد5 لمحطة حلب الحرارية
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

قبل ستة أعوام حرر الجيش السوري المحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي واليوم أنجز المهندسون والفنيون والعمال السوريون بخبراتهم وإصرارهم وبأياديهم البيضاء إعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة.

العالم - سوريا

واليوم أيضاً كان الرئيس السوري بشار الأسد موجوداً في محطة حلب الحرارية بين الخبراء والعمال والفنيين ليشهد معهم إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها والتي ستولد 200 ميغا واط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.

كما اطلع الرئيس الأسد على أعمال إعادة التأهيل الجارية في بقية مجموعات التوليد الأربع والتي ستوضع في الخدمة أيضاً بعد انتهاء أعمال الإصلاح والتعمير.

ووصف الرئيس الأسد الكادر العامل في المحطة بأنهم أبناء الميدان وعبّر لهم عن الفخر بجهودهم وتفانيهم وإخلاصهم معتبراً أن محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق أبناء حلب أن تكون المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة.

وقال الرئيس الأسد إن عمال سوريا هم النسق الثاني على الجبهة الذي يُعمر ما خربه الإرهاب ويقدم الجهد والعرق والشهداء مضيفاً أن أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة هي أن كل العقبات والصعوبات تَسقط أمام الإرادة والتصميم.

رافق الرئيس الأسد في زيارة المحطة الحرارية رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزير الكهرباء غسان الزامل ومحافظ حلب حسين دياب.

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الرئيس الأسد يشهد إطلاق عمل مجموعة التوليد5 لمحطة حلب الحرارية

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